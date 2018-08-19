Дві авіакомпанії затримують сьогодні виліт рейсів зі Львова

Йдеться про рейси до Італії та Туреччини

Авіакомпанія AZUR AIR та ERNEST попередили про затримку з вильотом рейсів сьогодні, 19 серпня, зі Львова. Про це повідомляє Міжнародний аеропрт “Львів”.

Зокрема:

UTN3216 Анталія-Львів затримується з вильотом до 17-00 (плановий виліт 10-35).

UTN3215 Львів-Анталія затримується у Львоаві до 21-00 (плановий виліт 14-45).

ERN223 з Мілану Бергамо затримується до 16-00 (плановий приліт 11-00).

ERN278 на Неаполь затримується до 17-40 (плановий 11-45).