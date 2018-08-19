ДТП з пішоходом в Пустомитах: чоловік з важкими травмами у лікарні

Вчора, 18 серпня, о 23:01 у м. Пустомити, по вул. Чайковського, 11, трапилась ДТП. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За його інформацією, мешканець с. Містки Пустомитівському району 1988 року народження, керуючи автомобілем “Опель Астра”, здійснив наїзд на пішохода, мешканця м. Пустомити 1989 року народження. Пішохода з діагнозом: “ВЧМТ, забій головного мозку, перелом кісток черепа, набряк з набуханням головного мозку, мозкова кома” був госпіталізований в реанімаційне відділення Пустомитівської ЦРЛ.