Доба в районі ООС: двоє військових загинули, двоє – поранені

Бойовики вели вогонь зі зброї, що заборонена Мінськими домовленостями

За минулу добу в зоні бойових дій загинуло двоє українських військових, ще двоє отримали поранення. У районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного.

Найгарячіше було у Кримському, Кряківці, Авдіївці та Верхньоторецькому.