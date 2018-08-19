Діти учасників АТО зі Львівщини вирушили на відпочинок до Польщі

18 серпня, 32 дітей учасників АТО з Львівщини поїхали на відпочинок до Куявсько-Поморського воєводства, що у Республіці Польща. Поїздка відбувається на запрошення Консульства України в Ґданську за підтримки Львівської облдержадміністрації. , повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Діти протягом тижня відпочиватимуть на березі озера в місцевості Гужно Куявсько-Поморського воєводства.