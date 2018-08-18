За вчорашню добу на дорогах Львівщини трапилось три смертельні ДТП

Вчора, 17 серпня о 21:36 год. на автодорозі між населеними пунктами с. Туринка та с. Боянець Жовківського району, водій “Део Нексія” здійснив зіткнення з велосипедистом, мешканцем с. Туринка Жовківського району. За кермом авто був мешканець м. Червоноград 1957 року народження. Велосипедист 1969 року народження від отриманих травм загинув на місці події.

Ще одна смертельна ДТП трапилась 18 серпня близько 00:05 год. на автодорозі “Мостиська-Самбір” у с. Крисовичі Мостиського району. Мешканець с. Раденичі Мостиського району, 1982 року народження, керуючи автомобілем “Форд Галаксі” здійснив наїзд на пішохода мешканця с. Крисовичі Мостиського району 1988 року народження, який від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Також, нагадаємо вчора ввечері на автодорозі Київ – Чоп в селі Гамаліївка, Пустомитівського району зіткнулися три транспортні засоби – “Мерседес Спринтер”, “Деу Ланос” та “БМВ”.

“Від отриманих травм водій та пасажир мікроавтобуса померли на місці події. Із тілесними ушкодженнями госпіталізовано водія “Ланоса”, – повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області.