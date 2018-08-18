В Україні запровадять механізм державного контролю у сфері органічного виробництва

Виробництво та обіг органічної продукції контролюватиметься не лише державою, але і органами сертифікації

Із прийняттям Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» запроваджується чіткий механізм державного контролю (нагляду) за діяльністю операторів органічного ринку та органів сертифікації. Також за порушення законодавства у сфері органічного виробництва встановлюється відповідальність. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Так, контроль за дотриманням законодавства у сфері органічного виробництва буде здійснюватися шляхом проведення планових та позапланових заходів:

– моніторингу органічної продукції на ринку з метою запобігання потраплянню на ринок неорганічної продукції, маркованої як органічна;

– перевірки діяльності органів сертифікації;

– вибіркової перевірки діяльності операторів.

Виробництво та обіг органічної продукції контролюватиметься не лише державою, але і органами сертифікації.

Зокрема, за введення в обіг або реалізацію органічної продукції без відповідного сертифіката, на юридичних осіб передбачено накладення штрафу у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців – п’ять мінімальних заробітних плат. Якщо орієнтуватися на мінімальну заробітну плату, встановлену на 2018 рік, то йдеться про 29 784 грн та 18 615 грн відповідно.

За порушення Закону для органів сертифікації передбачено накладення штрафу у розмірі від п’яти до двадцяти чотирьох мінімальних заробітних плат.

Окрім того, власники торгових марок, які містять напис «органічний», «біо-», «еко-» тощо, мають право використовувати такі написи протягом 18 місяців з дня введення в дію Закону про органічне виробництво. Після 2 лютого 2020 року використання таких написів можливе виключно за умови наявності чинного сертифіката, виданого суб’єктом, внесеним до Реєстру органів сертифікації.