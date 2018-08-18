У вересні Львів запрошує на Дні європейської спадщини

Тема цього року: від ремесел до професій: спадок тих, хто творить Львів

Історії зниклих професій, культових підприємств та маленьких крамниць, інноваційних відкриттів та мистецьких шедеврів. Дні європейської спадщини, які цього року відбудуться у Львові 7-9 вересня обіцяють бути дуже цікавими.

Особливу увагу організатори обіцяють сконцентрувати на конкретних людях, малознаних та забутих іменах, історіях професійних об’єднань через екскурсії, лекції, зустрічі та виставки.

Усі заходи в рамках Днів європейської спадщини є безкоштовними і базуються на ініціативі людей, яким не байдужа історія їхнього міста. Кількість місць на більшість заходів – обмежена. Реєстрація триватиме з 30 серпня з 15:00 до 6 вересня 15:00 на сайті www.lviv.travel.

European Heritage Days Рада Європи започаткувала 1991 року. Відтоді кожного вересня у країнах, які приєдналися до Європейської культурної конвенції, маловідомі закриті споруди відкривають свої двері для відвідувачів, щоб привідкрити таємниці, приховані за їхніми фасадами. Дні покликані привернути увагу до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного суспільства.

Вже 30 років проект активує мільйони європейців. Принцип простий: один раз на рік відкрити двері зазвичай недоступних для огляду пам’яток і через заходи «оживити» їх. Щороку країни Європи обирають певну тему та організовують різноманітні заходи під єдиним гаслом. Цьогорічні Дні європейської спадщини у Львові пройдуть під темою «Від ремесел до професій: спадок тих, хто творить Львів».

Повна програма заходів за посиланням.