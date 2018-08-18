У неділю три храми Львова відзначають престольний празник. Розклад богослужінь

19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього. Це одне з дванадцяти найбільших свят у християнському календарі.

Згідно з Євангелієм, Ісус взяв із собою трьох свої учнів — Петра, Якова та Івана і вирушив з ними на гору. У момент преображення Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі: божественної і людської. У народі це свято ще називають Яблучним Спасом, бо цього дня християни приносять до храму перші плоди (яблука, груші, сливи), щоб там їх освятити.

У Львові престольний празник на свято Преображення відзначають три храми міста.

Сайт Духовна велич Львова опублікував порядок святкових богослужінь.

УГКЦ

Храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21)

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год. Його очолить Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

УАПЦ

Храм Преображення ГНІХ (вул. Ковельська, 37)

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год. Після Літургії буде водосвяття.

Храм Преображення ГНІХ (вул. Роксолани, 43)

О 9:00 читатимуть акафіст до св.вмч. Димитрія Солунського (19 серпня у цьому храмі перебуватиме ікона із цілющим миром із мощей св.вмч. Димитрія).

О 10: 00 – Водосвяття

Об 11: 00 Святкове Богослужіння

Редакція сайту «Духовна велич Львова» вітає усіх парафіян та настоятелів з храмовим святом. Бажаємо міцного здоров’я, кріпості духу, та віри в Боже милосердя. Хай Господь щодня переображує Ваші серця своєю любов’ю.