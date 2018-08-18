У Львові знову обіцяють грози

18-19 серпня вдень у Львові та області прогнозують грози, подекуди град

У Львові очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 15 — 17°, вдень 25 — 27° тепла.

19 серпня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 13 — 18°, вдень 24 — 29° тепла.