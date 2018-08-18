У Грибовичах «виростують» сонячні Wi-Fi дерева

У Грибовичах встановлять три інноваційні металеві конструкції у вигляді дерев із сонячними панелями. На них також будуть розміщені LED світильники, WiFi роутери, USB-порти для підзарядки мобільних пристроїв, динаміки. Довкола нових «дерев» планують розмістити також лавки, а територію замостити бруківкою та озеленити.

За інформацією Центру розвитку місцевого самоврядування, Грабовецька ОТГ перемогла у конкурсі проектів в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад. Програма реалізується Асоціацією “Єврорегіон Карпати – Україна”, за підтримки департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації .

Проект має назву “Сонячні Wi-Fi дерева для якісного і швидкого доступу до Інтернету жителів карпатських сіл”. Фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, компанії ДТЕК, ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”. Обсяг фінансування проекту становить 252,5 тис. грн. 20% вартості проекту співфінансує зі свого бюджету Грабовецька ОТГ.