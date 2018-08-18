Сьогодні – Всесвітній день безпритульних тварин

Всесвітній день безпритульних (бездомних) тварин засновано на початку 1990-х на підтримку ініціатив волонтерських організацій із захисту домашніх тварин, які залишилися без нагляду

Цей день відзначають у третю суботу серпня. Дата з’явилася в календарі з ініціативи Міжнародного товариства прав тварин. Організація виступила з цією пропозицією в 1992 році; починання підтримали зоозахисні організації різних країн.

Цей день вважається не стільки святом, скільки приводом звернутися до проблеми бездомних тварин, розповісти максимальній кількості людей про їхню трагічну долю. По всьому світу цього дня проходять просвітницькі та благодійні заходи. Волонтери проводять концерти, конкурси й аукціони, що допомагають зібрати кошти, які спрямовують на допомогу безпритульним тваринам – в першу чергу, звичайно, собакам і кішкам. Також цей день – хороший шанс знайти господаря для безпритульного пса чи кота.

Одне із завдань Дня безпритульних тварин – пробудити у власників звірів свідоме ставлення до своєї ролі, з тим щоб запобігти поповнення лав бездомних кішок і собак через неконтрольоване розмноження домашніх вихованців. З цією ж метою деякі ветеринарні клініки цього дня безкоштовно стерилізують кішок і собак.

На відміну від Всесвітнього дня тварин, який відзначають 4 жовтня і який звертає увагу передовсім до проблем захисту всіх тварин, особливо видів, що зникають, День безпритульних тварин безпосередньо стосується проблем, що виникають у наших колишніх улюблених вихованців. Він стосується нашої уваги саме до тих наших маленьких друзів, які живуть поруч із нами.

Перший закон, спрямований на захист тварин від жорстокості, був прийнятий у Великобританії. Це сталося в 1822 році. А найсприятливіші для тварин умови – в Австрії, де законодавство забороняє, наприклад, обрізати собакам хвіст і вуха, використовувати диких тварин у цирках, продавати цуценят і кошенят у вітринах зоомагазинів тощо.

Безпритульні тварини, їхня винахідливість і миролюбність, їхня любов до життя – це відмінний привід згадати про ці гарні якості, властиві й людям. Поділімося з ними добротою, проявімо до них турботу. Подбаймо про них, адже вони завжди готові відгукнутися на наше добре ставлення, тішити нас, виляти хвостом або ніжно муркотіти, стрибати від радості та по-своєму усміхатися нам. Вони люблять людей, адже так і не покинули наше, дуже часто вороже середовище проживання. Любімо й ми їх, висловлюючи цю любов у практиці свого життя.