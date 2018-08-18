Смертельна ДТП з українцями в Польщі: прокуратура назвала ймовірну причину аварії

Водія автобуса, який вночі проти суботи перекинувся поблизу села Лещата-Долішня Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства, затримали. Про це повідомляє видання PAP.pl

За їхньою інформацією внаслідок аварії троє людей загинуло, 18 осіб поранені, серед них дев’ятеро дітей.

За інформацією прокуратури, експерти у сфері дорожнього руху стверджують, що водій їхав зі швидкістю, що значно перевищує дозволену в цьому місці.

Нагадаємо, туристичний автобус, який їхав до Відня і яким подорожували 54 українці, потрапив в ДТП поблизу села Лещата-Долішня (Перемишльський повіт Підкарпатського воєводства). Три особи загинуло, кілька десятків поранено. Аварія сталась вчора близько 23:00, пише Gazeta Wyborcza.

Газета зазначає, що серед місцевих мешканців це місце називають поворотом смерті.