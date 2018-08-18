Львівщина – у лідерах за показниками ЗНО з української мови в сільській місцевості

Про це під час робочого візиту у Львівську область розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

«Наразі Львівська область має одні з найкращих показників ЗНО з української мови в сільській місцевості – 35% дітей з села складають оцінювання з результатом від 160 до 200 балів, по країні цей показник 15%. Також Львівщина є одним із лідерів зі створення опорних шкіл в Україні – зараз тут працює вже 50 закладів. Це пов’язані речі, оскільки вони демонструють серйозність, з якою влада ставиться до навчання дітей з села», – повідомила Лілія Гриневич.

Нагадаємо, напередодні Міністр освіти і науки взяла участь у передачі 36-ти автобусів для шкіл Львівської області. Цьогоріч з державного бюджету місцевим виділено 200 млн гривень для закупівлі автобусів. Львівська область одна з тих, що зараз використали 100% від наданих на ці цілі коштів.