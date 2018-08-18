Комунальники Львова працюють аби подолати наслідки негоди

«Люди працюють, сьогодні оголошено робочий день. Зараз особлива увага скерована на очищення внутрібудинкових територій, де також намулило багато болота та листя. Проводиться робота з розкрижування дерев, які впали. У Франківському районі впало 3 дерева, у Залізничному — 8. Проводиться обстеження підвальних приміщень, де є потреба — викачують воду. Також працівники районів проводять обстеження дахів, де є затоплення чи протікання — будемо вживати усіх заходів, щоб ці речі ліквідувати. Зараз відсутнє електропостачання на вул. Городоцькій. ПАТ «Львівобленерго» з’ясовує причини і буде ліквідовувати аварію. Також нема електропостачання на двох вулицях у Винниках, ймовірно, трапився обрив мережі. Протягом 3−4 год там будуть проведені всі необхідні роботи з відновлення електропостачання. Транспорт працює в робочому режимі, проблем нема”, — розповіла Ірина Маруняк.

Нагадаємо, Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що вчора у Львові випало 21,3 мм опадів, що становить 28% від місячної норми. Загалом місячна норма становить 76 мм опадів.