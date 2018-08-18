Комунальники Львова працюють аби подолати наслідки негоди
Сьогодні для працівників комунальних служб міста оголошено робочий день для подолання наслідків негоди. Зранку директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк проводить об’їзд містом. За усіма адресами, де впали дерева, підтопило дорогу чи підвали будинків, намулило землі та листя — працюють комунальники та відповідна техніка.
«Люди працюють, сьогодні оголошено робочий день. Зараз особлива увага скерована на очищення внутрібудинкових територій, де також намулило багато болота та листя. Проводиться робота з розкрижування дерев, які впали. У Франківському районі впало 3 дерева, у Залізничному — 8. Проводиться обстеження підвальних приміщень, де є потреба — викачують воду. Також працівники районів проводять обстеження дахів, де є затоплення чи протікання — будемо вживати усіх заходів, щоб ці речі ліквідувати. Зараз відсутнє електропостачання на вул. Городоцькій. ПАТ «Львівобленерго» з’ясовує причини і буде ліквідовувати аварію. Також нема електропостачання на двох вулицях у Винниках, ймовірно, трапився обрив мережі. Протягом 3−4 год там будуть проведені всі необхідні роботи з відновлення електропостачання. Транспорт працює в робочому режимі, проблем нема”, — розповіла Ірина Маруняк.
Нагадаємо, Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що вчора у Львові випало 21,3 мм опадів, що становить 28% від місячної норми. Загалом місячна норма становить 76 мм опадів.