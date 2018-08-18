Київ закликав Польщу припинити переслідування голови Українського товариства в Люблін

Міністерство закордонних справ України закликало Польщу припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича. Напередодні проти нього розпочали розслідування після його промови на відкритті пам’ятника в Сягрині.

«Під час зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєкло і колегами обговорили шляхи вирішення актуальних питань українсько-польських відносин. Закликав припинити кримінальне переслідування історика Григорія Купріяновича, голови Українського товариства в Любліні», – написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Twitter.

Раніше Окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства почала розслідування висловлювань голови Українського товариства Григорія Купріяновича, які він зробив у ході пам’ятних заходів у Сагрині, присвячених вшануванню українців, вбитих там польським збройним підпіллям в 1944 році. Про це повідомляє Європейська правда. https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/08/16/7085706/

Нагадаємо, як раніше писала Львівська газета, очільник Люблінського воєводства Пшемислав Чарнек на брифінгу 9 липня заявив, що «складе повідомлення до прокуратури про можливість скоєння злочину» головою «Українського товариства» в Любліні, співголовою Спільної комісії уряду та нацменшин у Польщі доктором Григорієм Купріяновичем. Причиною стала промова Григорія Купріяновича, яку він проголосив 8 липня на урочистостях за участю Президента України Петра Порошенка, присвячених вшануванню пам’яті українських жертв, які загинули в Сагрині 10 березня 1944 р.

На переконання воєводи, українець у такий спосіб не лише «зневажив польський народ», а й порушив закон про ІНП, який передбачає штраф або покарання у вигляді тюремного ув’язнення до трьох років за «заперечення злочинів українських націоналістів».

Окрім того, воєвода назвав заходи в Сагрині з ушанування пам’яті загиблих «провокацією».