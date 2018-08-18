Автобус з українцями перекинувся у Польщі: є загиблі

Автобус, яким подорожували 54 українці, потрапив в ДТП поблизу села Лещата-Долішня (Перемишльський повіт Підкарпатського воєводства). Три особи загинуло, кілька десятків поранено. Аварія сталась вчора близько 23:00, пише Gazeta Wyborcza.

Газета зазначає, що серед місцевих мешканців це місце називають поворотом смерті.

За інформацією TVN24, в астобусі було 54 туристи з України, які їхали до Відня. Три особли загинули.

За інформацією PAP, у ДТП поранено 18 людей, серед них 9 отримали важкі травми. Постраждалих доставили до шести лікарень у містах Сянок, Лісько та Перемишль. Дорога між Перемишлем і Сяноком повністю заблокована.

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