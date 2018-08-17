Завтра вдень міський електротранспорт оминатиме центр Львова

18 серпня відбудуться зміни в русі електротранспорту, що курсує через центр міста

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», у суботу, 18 серпня, у Львові відбудеться закриття Всеукраїнського вишколу «Джура-прикордонник 2018». У рамках відкриття вишколу відбудеться урочисте проходження колони учасників центральною частиною міста. На час проходження колони електротранспорт, який курсує через центр, їхатиме за зміненим маршрутом.

«У суботу, 18 серпня, у проміжку з 15.30 і до 17.00 відбудуться зміни у русі електротранспорту, який курсує центральною частиною Львова.

Зокрема, трамваї № 1 і 9 курсуватимуть по вул. Городоцькій, оминаючи пл. Ринок.

Трамвай № 2 курсуватиме по вул. Вітовського.

Маршрут тролейбуса № 13 скоротять до ТЦ «Форум», — повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».