Вулиця Сахарова вже проїзна, електротранспорт курсує справно

Комунальники ще працюють, але проїхати можна

У Львові після сильної грози комунальники об’їжджають та оглядають місто.

«На вул. Сахарова є багато намулення, стоять машини, яких підтопило. Але проїзд дорогою можливий. Машини проїжджають. Є ще багато болота, води вже нема, зійшла. На місці працюють служби ЛКП «Львівелектротранс», щоб уможливити роботу трамваїв. Там будемо працювати також вночі, щоб розчистити дорогу та колію”, – розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

За її словами найкритичніша ситуація була на вул. Сахарова, на пр. Чорновола, на вул. Варшавській. На вул. Джерельній, 16 є провал на тротуарі. Також провал утворився на вул. Городоцькій, 163. Керівники районів на місці.

“Все буде усунено”, – пообіцяла Ірина Маруняк.

Нагадаємо, у львівській мерії створили координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди. Як повідомила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк, до роботи заучені всі служби міста. Завтра для комунальних підприємств також оголошено робочий день, повідомляє Гаряча лінія міста Львова.