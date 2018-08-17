У ходорівському готелі виявили п’ятьох в’єтнамців без документів

Це вже п’ята група іноземних мігрантів, затримана на Львівщині з початку серпня

Працівники Жидачівського відділення поліції спільно з прикордонниками 16 серпня виявили в одному з готелів міста Ходорів п’ятьох громадян В’єтнаму віком від 18 до 38 років. Ніхто з них не мав при собі жодних документів.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, нині вирішують питання про притягнення нелегалів до відповідальності за порушення законодавства та про повернення їх у країну походження.

Нагадаємо, з 1 серпня Національна поліція України спільно з Державною міграційною і прикордонною службами за участі СБУ проводить операцію під умовною назвою «Мігрант». Мета заходів – контроль за виконанням міграційного законодавства, дотримання встановлених правил перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, протидія нелегальній міграції.