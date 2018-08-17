У Львові створили штаб з ліквідації наслідків негоди

Завтра для комунальних підприємств також оголошено робочий день

У львівській мерії створили координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди. Як повідомила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк, до роботи заучені всі служби міста. Завтра для комунальних підприємств також оголошено робочий день, повідомляє Гаряча лінія міста Львова.

«Зараз аварійні бригади чистять дощоприймачі. Працівники ЛМКП «Львівводоканал» встановлюють кришки люків. Також техніка «Львівводоканал» залучена до роботи на вул. Торф’яній, де підтопило перший поверх будинку, де розміщені офісні приміщення. Працюють всі працівники ЛКП, вони розчищають прибордюрну частину, збирають землю і намул», – повідомила Ірина Маруняк.

У мерії також повідомили, що у місті сформовані групи, які обстежують підвальні приміщення на вулицях, де було найбільше води – це вул. Сахарова, Городоцька, Богуна, Чорновола, Джерельна тощо.

За інформацією рятувальників, о 17:22 до них надійшло повідомлення про підтоплення підвального приміщення кафе у м. Львові на вул. Залізнична, 14. Їхні працівники також задіяні до ліквідації негоди на вулицях Глибока, Героїв Упа, Богуна, Сахарова, Привокзальна, Дідушка, Кульпарківська, Торфяна, Дудаєва.

Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» за тел. 15-80, аби комунальні служби оперативно реагували та усували недоліки негоди.