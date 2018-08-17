У Львові розповіли, як їздитимуть трамваї після повного відкриття Личаківської
Йдеться про трамваї №2, 7 та 10
У “Львівелектротрансі” розповіли львів’янам, як будуть їздити трамваї, коли повністю відкриють вулицю Личаківську після ремонту.
За словами начальника служби логістики та організації руху Володимира Забавського, після закінчення ремонту в частині трамвайної колії на вул.Личаківській:
- на маршруті №2 працюватиме 12 одиниць трамваю із запланованим інтервалом руху 6 хвилин.
- на маршруті №7 працюватиме 9 одиниць трамваю із запланованим інтервалом руху 8-9 хвилин.
- маршрут №10 тимчасово не працюватиме, але після оформлення трамваїв, які місто закупляє в Берліні, з`явиться можливість відновити роботу і цього маршруту.
Додамо, що повноцінне відновлення руху трамваїв по Личаківській заплановано на 1 вересня.
А для маршруток вулицю відкрили 16 серпня. Йдеться про дев’ять маршрутів – №№ 5а, 15, 18, 24, 29, 36, 47а, 50, нічний автобус 5н.