У Львові частково відновили рух тролейбусів, трамваї не курсують

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», на 20.00 у місті частково відновлено роботу тролейбусів. Трамваї ще не курсують, їздить лише маршрут № 8 із вул. Вернадського до Академії мистецтв. Працівники підприємства працюють, прочищають колії від намулу та води.

Уже курсує тролейбус № 3. Найближчим часом обіцяють відновити роботу тролейбусів № 2, 9, 13 та 24.

Тролейбус № 12 не курсує, оскільки є сильне намулення та підтоплення в районі Привокзального ринку.

Мешканців міста просять вибачити за незручності в роботі громадського транспорту, спричинені сильною зливою.