У Центрі зайнятості розповіли, кому на Львівщині найпростіше знайти роботу

Упродовж січня-липня 2018 року соціальними послугами районних, міських філій і центрів зайнятості області задля працевлаштування скористалися 52,5 тис. осіб, зокрема 32,6 тис. безробітних
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Торік число тих, хто офіційно набув статус безробітного на Львівщині, становило на 5,5 тисячі осіб більше. База задекларованих вільних робочих місць і вакантних посад за перші сім місяців цього року, порівняно зі звітним періодом 2017 року, зросла на 0,6 тис. пропозицій і становила 42,9 тис. вакансій. Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

«Станом на 01.08.2018 року в області офіційно шукали роботу 14,0 тис. краян (минулого року – 15,0 тис.), а неукомплектованими залишалися 8,4 тис. робочих місць, – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. – Традиційно найпростіше знайти місце праці робітникам, для котрих зафіксовано 6,2 тис. пропозицій працевлаштування, 1,4 тис. вільних місць праці були для службовців, ще 0,8 тис. – для тих, хто не має спеціальної підготовки та відповідного рівня освіти».

У розрізі професійних груп найбільший попит на робочу силу на кінець липня 2018 року спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин, найменш популярними залишаються пропозиції праці для робітників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства, керівників, вищих державних службовців. Відтак, оператори автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів і установок, водії автотранспортних засобів, швачки та монтери кабельного виробництва на лаві безробітних довго не засиджуються.

Як зазначив пан Барилюк, на одну вакансію в середньому на Львівщині претендувало дві особи, торік – 3 безробітних. Упродовж січня-липня фахівці обласної служби зайнятості допомогли повернутися до трудової діяльності 27,2 тис. мешканцям Львівщини, з них понад 70% вдалося працевлаштувати до моменту набуття статусу безробітного.

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