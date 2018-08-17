У Бродах відкрили новий елеваторний комплекс

Новий елеваторний комплекс складається із 8 силосів місткістю по 500 тон кожен. Загальна виробнича потужність елеватора зі зберігання насіння та насіннєвого матеріалу становить 15 тисяч тонн.

«Бути в Європі ми зможемо лише тоді, коли ми будуватимемо сучасні, конкурентні об’єкти, які вироблятимуть сучасну конкурентну продукцію. Я гордий тому, що це робиться на Львівщині і що ми до того дотичні. Щороку компанія Західний Буг інвестує у будівництво приблизно 25 млн грн. Це виробничі потужності, або об’єкти соціальної інфраструктури для власних працівників», – розповів заступник директора ПП «Західний Буг» Юрій Одноріг.

Приватне підприємство «Західний Буг» – аграрна компанія, основним напрямком діяльності якої є вирощування зернових, технічних та кормових культур, їх зберігання та реалізація.

Підприємство засноване у 2003р. і почало свою діяльність на 2 тисячах гектарів землі. З 2011р. в межах підприємства працює агрохімічна лабораторія. На основі лабораторних досліджень агрономи-аналітики розробляють систему живлення рослин. 2012 року у структуру підприємства увійшли три елеватори в Бродівському, Буському і Сокальському районах з потужністю одночасного зберігання 78 тисяч тонн зерна, а з 2013р. в Бродах уведено в експлуатацію сучасний насіннєвий завод, продуктивність роботи якого становить 200 тонн насіння зернових культур за добу. Діяльність компанії концентрується на продукції таких видів насіння: сої, гороху, ярої пшениці, озимої пшениці та озимого ячменю.

У 2014 р. підприємство отримало статус елітного і репродукційного насіннєвого господарства. У 2015 р. введено в експлуатацію першу лінію складів силосного зберігання насіннєвого матеріалу на Бродівському елеваторі.

З 2016 р підприємство повністю перейшло на технологію безвідвального обробітку ґрунту.

Нині в кількох регіонах Львівщини та Волині орендовано 36 тисяч гектарів землі. На підприємстві працює близько 400 людей.

Основні види діяльності підприємства: вирощування зернових, технічних та кормових культур, доробка та зберігання зернових і технічних культур, гуртова торгівля товарним зерном і насінням, вирощування і приготування насіння, виробництво готових кормів для великої рогатої худоби, надання послуг аграрної лабораторії та картографування, надання послуг сільськогосподарською та спецтехнікою, а також з діагностики та ремонту сільськогосподарської та спецтехніки.