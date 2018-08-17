Суд залишив під вартою львів’янина, який поранив поліцейського

Він проведе під вартою 60 днів, без права застави

У Нацполіції розповіли, що 20-річного львів’янина, який сьогодні, 17 серпня, завдав ножове поранення правоохоронцю, залишать під вартою без права застави.

“Іншого учасника події притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та ст.152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальна санкція статтей – адміністративний арешт терміном до п’ятнадцяти діб”, -розповіли у прес-службі Нацполіції.

Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, сьогодні вранці львівська поліція повідомила про те, що близько четвертої ранку під час відпрацювання Галицького району Львова оперативники помітили двох осіб, які аерозольною фарбою наносили написи на фасад будинку на вулиці Ковжуна. Побачивши правоохоронців, зловмисники почали втікати. Під час затримання один з них раптово вдарив капітана поліції ножем.

Згодом організація С14 заявила про те, що це поліцейські напали на їхніх активістів.