Порошенко підписав Закон, який допоможе погасити борги перед шахтарями

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Йдеться про те, що в бюджеті України на 2018 рік 1, 4 млрд грн бюджетних призначень спрямують бюджетні за бюджетною програмою «Підтримка впровадження ринку електричної енергії». А саме на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції.

Програму перейменують на «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції».

Кошти використають також на погашення заборгованості з оплати праці шахтарям, що дозволить зменшити напругу серед цієї категорії людей.

Закон також розширить джерела формування коштів для фінансування зазначеної державної програми і включено до них конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення.