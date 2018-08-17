Поблизу Львова у потрійному ДТП загинули люди

Трагедія сталась сьогодні ввечері

Сьогодні о 18:45 ДТП сталась на автодорозі Київ – Чоп в селі Гамаліївка, Пустомитівського району

Тут зіткнулися три транспортні засоби – “Мерседес Спринтер”, “Деу Ланос” та “БМВ”.

“Від отриманих травм водій та пасажир мікроавтобуса померли на місці події. Із тілесними ушкодженнями госпіталізовано водія “Ланоса”, – повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області.

Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників автопригоди, з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.