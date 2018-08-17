На Львівщині від отриманих унаслідок ДТП травм помер водій

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Опель Вектра», 35-річний мешканець Мостиського району, втративши керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес Спринтер» під керуванням 55-річного жителя Івано-Франківщини.

Від отриманих травм водій «Опеля» помер у лікарні.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.