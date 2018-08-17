На Львівщині грабіжник забрав у перехожого телефон, а чоловіка штовхнув у водойму

У Городоцьке відділення поліції надійшла заява від 26-річного мешканця району. За словами чоловіка, 16 серпня близько першої години ночі в місті Комарно на вулиці Гора до нього звернувся невідомий чоловік із проханням дати мобільний телефон, щоб терміново подзвонити. Отримавши його, незнайомець штовхнув заявника у місцевий потік, а сам утік, забравши позичений «Самсунг».

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний львів’янин. Мобільний телефон, яким він заволодів, вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.