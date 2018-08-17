Марина Порошенко взяла участь у роботі І Світового форуму українознавчих суботніх і недільних шкіл

Участь у роботі форуму у Львові взяла дружина президента України Марина Порошенко.

Це вперше за роки незалежності України питання збереження національної ідентичності українців за кордоном обговорюють на такому представницькому рівні.

«Українське освітнє середовище за кордоном є джерелом поширення української мови, історії та культури. І є носієм правди про події, які сьогодні відбуваються в Україні – це вкрай важливо для зміцнення іміджу нашої держави на міжнародній арені», – зазначила дружина президента.

Учасники Форуму мають на меті створити платформу для налагодження співпраці щодо поширення української мови у світі, розробити навчально-методичні матеріали для використання в українських суботніх та недільних школах за кордоном, а також – для обміну досвідом між педагогами, які викладають предмети українознавства.

«Усі, хто зібрався сьогодні тут на форумі, мають велике українське серце. Львівщина надзвичайно пишається тим, що така зустріч відбувається саме у нас. Разом із багатьма людьми в межах України та поза нею ми зберегли нашу мову, традиції та культуру. Наша ідентичність – це наша муза. Без мови і культури нам ніколи не досягти успіху. Багато українців, які мешкають поза межами України, бережуть її в серці. Це важлива частка нашого народу. Адже саме вони є тою зв’язковою ланкою між українською державою та усіма українцями, яких порозкидало по світу. Українська держава завжди буде підтримувати тих, хто себе ідентифікує як українець. З великою гордістю ми будемо нести в світ нашу мову, віру і культуру», – зауважив у вітальному слові голова Львівської ОДА Олег Синютка.