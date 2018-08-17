Львів увійшов у ТОП 100 туристичних міст Європи

Львів став першим містом в Україні, яке увійшло в цей перелік

Як повідомили в ЛКП «Центр розвитку туризму», Львів посів 64-те місце серед 126 європейських міст у рейтингу. Попереду нас — Антверпен, Вільнюс, Брюґґе, Гданськ, Мальме, Загреб, а наздоганяють — Інсбрук, Більбао, Любляна, Базель, Грац, Люцерн, Познань та інші.

Найпопулярнішим містом у 2017 році знову став Лондон, з темпом приросту кількості ночівель туристів у 4,7% у порівнянні з 2016 роком. У першу п’ятірку також увійшли Париж (+9,3%), Берлін (+0,2%), Рим (+2,4%) та Мадрид (+6,4%).

Загалом темп приросту туристів, що подорожують європейськими містами, у 2017 році становив 7,4%, що майже вдвічі більше, ніж у 2016 році (4,8%). Такий розвиток зумовлений зростанням чисельності подорожей з основних туристичних ринків Європи, включаючи Китай (+16,5%), США (+15,5%), Японію (+7,4%), Німеччину (+5,5%), Велику Британію (+3,3%), Францію (+3,0%), Іспанію (+2,1%) і лише в Італії спостерігався спад на 1,8%, що не завадило їй залишатися в десятці основних ресурсних ринків.

Згідно з даними, які подали 70 міст, Львів стабільно входить у п’ятірку найменш перевантажених місць туристами, а показник становить 2,3 при середньоєвропейському значенні 8,3. Для порівняння, найбільше туристів на одного місцевого мешканця припадає в Опатії (116,7), Венеції (29,6), Пальма-де-Майорка (21,8), Лісабон (21,1) тощо.

«Ми проводимо дослідження туристичних потоків уже декілька років та у 2017 році заповнили всі необхідні дані для європейської системи TourMIS, щоб отримати «Порівняльний звіт» від організації з маркетингу міста ECM та мати можливість порівнювати себе з загальноєвропейськими тенденціями розвитку галузі. Як бачимо із аналізу, Львів — це дестинація, яка відносно недавно з’явилася на європейському туристичному ринку, але при цьому має дуже гарні темпи росту та заявляє про свій потенціал на світовій арені. Необхідно забезпечити зручне транспортне сполучення, відкривати нові авіарейси, розширювати туристичну пропозицію та туристичні межі міста, а також забезпечити активну промокампанію на цільових ринках для коригування туристичних потоків», — каже Мар’яна Олеськів, директор ЛКП «Центр розвитку туризму міста Львова».

У 2017 році у Львові на 2,3% зросла кількість туристів з Німеччини, що становило 0,2% частки загального ринку німецьких туристів в Європі. Кількість туристів з Америки, що проживали в місцевих готелях у 2017 році, зросли на 47,3%, що вище за середньоєвропейський показник 15,0%.

Несподівано високий приріст туристів спостерігався з Франції та Італії — на 50%, по цих ринках Львів має 0,06% частки ринку.

Середньостатистичний приріст китайських туристів у Львові — 32,2%, що у відносному показнику є на рівні з Лондоном, Віднем, Гельсінкі тощо. Проте в кількісному вимірі ринкова частка у Львові становить 0,06%, а у тому ж Лондоні — 12,19%.