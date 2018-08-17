«Дударик» у День незалежності співатиме в центрі Львова

Цього року «Дударик» вже 26-й раз співатиме спільно зі священиками з усіх українських церков

Початок – о 16.30 на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку. Тут відбудеться Акафіст до Пресвятої Богородиці.

О 18:00 разом з усім Українським світом по всій планеті «Дударик» і всі охочі синхронно заспівають «Боже, Великий».

«Ми віримо у те, що допоки діти моляться рідною мовою, буде наша Україна прекрасною, а незалежною і поготів», – зазначає Дмитро Кацал, дирeктор і диригeнт Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик».

Зазначимо, щороку за ініціативи хорової капели «Дударик» у День Незалежності України на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбувається Акафіст до Пресвятої Богородиці. Усі охочі можуть долучитися і спільно помолитися до Богородиці про ласку і мир для української землі.

Окрім молитви, також традиційно відбувається концерт хорової капели «Дударик».