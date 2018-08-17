“Домажир” кличе дітей на святковий майстер-клас

У ведмежому притулку “Домажир, у неділю, 19 серпня, відбудеться святковий майстер-клас “Фрукти в кошику”.

“У цьому сезоні наші маленькі відвідувачі мають унікальну можливість не тільки ведмедика побачити, а й навчитися малювати в особливій техніці. Професіонали називають її монотипією з резервуванням воском. Попри складну назву, діти з легкістю створюють шедеври задопомогою фарб, пензлика, скла та паперу”, – розповіли організатори.

Майстер-клас буде безкоштовним. А свій шедевр діти зможуть забрати зі собою додому. Щоправда, потрібно зареєструватися, заповнивши гугл-форму, оскільки кількість місць обмежена.

Участь можуть взяти діти від 6 до 14 років.