Через перекриття руху на Підзамчі затрималися 10 потягів

Пасажири протестували проти малої кількості вагонів, через що всі охочі не змогли потрапити до потяга. Для того, щоб вивезти пасажирів, Львівська залізниця надала резервний електропоїзд №7634 у складі 6 вагонів.

Відтак о 19:50 рух поїздів через станцію Підзамче розблокували. Затримка в русі потягів становила: