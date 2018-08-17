Через перекриття руху на Підзамчі затрималися 10 потягів
16 серпня о 18:25 на станції «Підзамче» пасажири поїзда №6096 «Львів – Рівне» перекрили рух коліями станції
Пасажири протестували проти малої кількості вагонів, через що всі охочі не змогли потрапити до потяга. Для того, щоб вивезти пасажирів, Львівська залізниця надала резервний електропоїзд №7634 у складі 6 вагонів.
Відтак о 19:50 рух поїздів через станцію Підзамче розблокували. Затримка в русі потягів становила:
- № 6096 «Львів – Рівне» – 01:34 год;
- № 6054 «Львів – Ковель» –01:49 год;
- № 134 «Івано-Франківськ – Миколаїв»– 01:35 год.;
- № 706 – 01:20 год.;
- №18 – 01:05 год.;
- № 6045 – 00:45 год;
- № 6057 – 00:25 год;
- № 749 – 00:20 год.;
- № 144 – 00:12год;
- № 6052 – 00:25 год.