160 учасників АТО зі Львова отримають від міста по 100 тисяч грн

Сьогодні, 17 серпня, під час засідання виконавчого комітету прийняли рішення «Про надання (відмову у наданні) одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції – мешканцям м. Львова».

«На виконкомі прийняли рішення надати одноразову матеріальну допомогу 160 учасникам АТО на загальну суму 16 млн. грн. Тобто, кожен учасник АТО отримає 100 тис. грн.

Також, згідно з рекомендаціями громадської комісії захисту учасників АТО, вирішено надати 160 учасникам АТО таку допомогу і 12 учасникам АТО – відмовити. Оскільки вони не підпадали з певних причин під дію цієї ухвали», – зазначив Ігор Кобрин, начальник управління соціального захист ЛМР.