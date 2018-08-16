Зображення Кузьми Скрябіна з’явиться на українських марках

Укрпошта випустить марку із зображенням Андрія Кузьменка до 50-річчя від його дня народження

До 50-річчя від дня народження лідера гурту «Скрябін» Укрпошта ініціювала випуск і презентує нову поштову марку «Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)» із зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на поштамті.

Випуск марки реалізовано за підтримки ТОВ «Кузьма Скрябін», батьків Кузьми та його дружини. Основою для марки стало фото Андрія Кузьменка, яке зробила фотограф Олена Божко.

Марку випущено тиражем 130 тисяч примірників, її номінал – 9 грн.

Марку «Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)» чи іншу філателістичну продукцію можна придбати у будь-якому відділенні Укрпошти по всій території України.

Співак, продюсер та лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у м. Самбір, Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет-радіо, автор кількох книжок і багатьох інших проектів.

Андрій Кузьменко трагічно загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля с. Лозуватка на Дніпропетровщині.