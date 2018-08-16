У Львові до кінця грудня перекривають вулицю Студинського

Завтра, 17 серпня, у Львові перекриють для транспорту вулицю Студинського. Непроїзною вона буде аж до кінця 2018 року.

“У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту вул. К. Студинського, від завтра, 17 серпня, з 09.00 год і до 20.00 год 31 грудня 2018 р, буде перекрито рух транспортних засобів на цій вулиці. Роботи проводить Шевченківська райадміністрація”, – повідомили у прес-службі ЛМР.

Об’їзд дороги просять здійснювати відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.