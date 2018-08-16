Завтра у Львові – грози та град
А вранці - туман
Львівські синоптики розповіли, якою буде погода завтра в області.
Кажуть, що варто чекати вдень грози, місцями град, а вранці – туман видимістю 200-500 метрів.
“Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 13 — 15°, вдень 25 — 27° тепла”, – йдеться у повідомленні.
На вихідних, 18 — 19 серпня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 12 — 17°, вдень 24 — 29° тепла.