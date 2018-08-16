Завтра до Львова приїде Марина Порошенко

У межах візиту Марина Порошенко візьме участь у роботі Першого світового форуму українознавчих суботніх і недільних шкіл, який збере понад 200 освітян із 36 країн світу.

Також перша леді України та голова Львівської ОДА підпишуть Меморандум про долучення області до національного проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», який реалізують у співпраці з Міністерством освіти і науки України. Із метою створення доступних та якісних умов для навчання дітей Львівської області Марина Порошенко передасть Олегу Синютці проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати, які розроблені у співпраці Фонду Порошенка та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Також дружина Президента презентує проект Малого групового будинку для дітей-сиріт, щоб такі заклади соціального захисту з’явилися у Львівській області.

Окрім того, під час перебування на Львівщині Марина Порошенко ознайомиться з роботою Інклюзивно-ресурсного центру Городоцької районної ради, що працює у приміщенні опорного закладу освіти – Городоцький НВК №5 I-III ст. «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад».