Українцям пропонують подякувати за Незалежність: флешмоб стартував з Луганщини
Голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз запросив усіх охочих підтримати флешмоб #дякую_за_незалежність
Флешмоб є присвятою творцям української Незалежності, – зазначив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз. Для того, щоб долучитися до флешмобу, потрібно:
🔰 Підготувати відеозвернення, світлину чи текст ВДЯЧНОСТІ тим, чий внесок у незалежність ви хотіли б відзначити.
🔰 Опублікувати цей пост на своїй сторінці у Фейсбук.
🔰 Передати естафету друзям та знайомим.
🔰 ОБОВ’ЯЗКОВО вказати хештег #дякую_за_незалежність.
У своєму відео звернення Юрій Гарбуз подякував за Незалежність багаторічному політв’язню, який нещодавно помер, Левку Лук’яненку. І передав естафету друзям і знайомим, серед яких, зокрема, голові Львівської облради Олександру Ганущину.