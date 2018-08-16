Українцям пропонують подякувати за Незалежність: флешмоб стартував з Луганщини

Флешмоб є присвятою творцям української Незалежності, – зазначив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз. Для того, щоб долучитися до флешмобу, потрібно:

🔰 Підготувати відеозвернення, світлину чи текст ВДЯЧНОСТІ тим, чий внесок у незалежність ви хотіли б відзначити.

🔰 Опублікувати цей пост на своїй сторінці у Фейсбук.

🔰 Передати естафету друзям та знайомим.

🔰 ОБОВ’ЯЗКОВО вказати хештег #дякую_за_незалежність.

У своєму відео звернення Юрій Гарбуз подякував за Незалежність багаторічному політв’язню, який нещодавно помер, Левку Лук’яненку. І передав естафету друзям і знайомим, серед яких, зокрема, голові Львівської облради Олександру Ганущину.