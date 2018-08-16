У Львові запрошують на “Школу релігійного фрілансу”

У Львові “Школа релігійного фрілансу” допоможе усім охочим навчитися писати на актуальні теми релігійного життя міста. Кожен учасник зможе публікувати авторські матеріали на сайті «Духовна велич Львова».

«Сьогодні ми по-іншому осмислюємо поняття волонтерства. Це вже не справа за безоплатно, а справа — для спільної мети. Вже у вересні ми будемо ділитися із зацікавленою фокус-групою досвідом роботи у релігійній тематиці, а згодом запропонуємо самим долучитися до практичного процесу і бути журналістом, що пише на релігійну тематику. Долучайтеся до нашої команди, і ми пропонуємо вам інтелектуально-духовну осінь», – зазначила головний лектор школи Юліана Лавриш.

Викладачами Школи будуть журналісти сайту «Духовна велич Львова».

Охочих просять надсилати листи на електронну адресу: oksanka005@gmail.com У повідомленні потрібно вказати свій особистий мейл, а також номер телефону. Варто написати ім’я та прізвище.