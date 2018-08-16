У Львові повідомили про замінування чотирьох фітнес-клубів

Як повідомили у Поліції Львівської області, сьогодні, 16 серпня, близько 10.00 до поліції надійшла інформація про замінювання чотирьох будівель львівських фітнес-клубів, розташованих на вулицях Зелена, Олени Степанівни, Роксоляни та Кониського.

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб. Правоохоронці проводять евакуацію людей, обстежують приміщення будівель і прилеглі до них території.

Наразі поліцейські встановлюють особу, яка повідомила про замінування, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.