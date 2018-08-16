У Грушеві виявили ізраїльтянина, розшукуваного в Росії за організацію проституції

Під час оформлення подорожніх, яке здійснювали прикордонники Львівського загону, в пункті пропуску «Грушів» стосовно одного з громадян спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, 32-річного ізраїльтянина розшукували правоохоронні органи Росії за злочин, пов’язаний з організацією проституції.

Про цей факт поінформували працівників Укрбюро «Інтерполу» та Національної поліції України, – повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.