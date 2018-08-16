Школи Львова перевірять на готовність до навчального року

Управління освіти ЛМР з 21 до 23 серпня проведе перевірку шкіл та садочків на готовність до нового навчального року.«Створено робочі групи для вивчення готовності закладів освіти до роботи у новому навчальному році, до складу яких входять керівники навчальних закладів, представники управління освіти м. Львова, господарських груп, заступники директорів навчальних закладів з господарської діяльності, представники громадських організацій та батьківської громади”, – кажуть в управлінні.

Так зможуть показати керівникам, як готуються їхні колеги і, за потреби, перейняти досвід.

Додамо, що впродовж останніх років до складу робочих груп долучені представники батьківської громади та громадської ради при управлінні освіти, які можуть незалежно оцінити стан готовності закладів та їх розвиток.

А от позашкільні заклади освіти та дитячо-юнацькі спортивні школи перевірятимуть протягом 4-6 вересня.