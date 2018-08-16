Поліцейські шукають очевидців ДТП в Жидачеві, в якій постраждав 17-річний пішохід

Зверніться у найближчий відділ поліції чи зателефонуйте на оперативну лінію 102

Як інформує Поліція Львівської області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 серпня о 3.20 на вулиці Данила Галицького у місті Жидачів.

Невідомий водій невстановленого автомобіля наїхав на пішохода, 17-річного мешканця Жидачівського району, після чого поїхав з місця події.

Хлопця госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, політравма, забій головного мозку, забій грудної клітки, тупа травма живота, травматичний шок другого ступеня».

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача та його місце перебування, а також автомобіль, яким він керував. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Очевидців автопригоди просять звернутися в найближчий відділ поліції чи зателефонувати на оперативну лінію 102.