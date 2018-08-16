Персональний «Бонус Плюс» на книжки отримають львів’яни у книгарні «Welcome»

Так, наприклад, книгарня «Welcome» (м. Львів, вул. Городоцька, 42) поверне на бонусний рахунок 10% вартості придбаних книжок зареєстрованому у акції покупцю при оплаті товару пластиковою карткою ПриватБанку.

Книгарня пропонує широкий спектр автентичних підручників з англійської, німецької, французької, іспанської, італійської та польської мов, є офіційним дистриб’ютором всіх іноземних видавництв, представлених на ринку: Express Publishing, Harper Collins, Wordsworth, The Collector’s Library, Little Brown, Oxford University Press, Pearson, Cambridge University Press, Cornelsen, CLE, Edelsa, Edinumen, Hachette, Hueber, Klett-Методика, Langenscheidt,Klett-Langenscheidt, Macmillan, MM Publications, Glossa, Prolog, Alma Edizioni, Edilingua.

«Майже два роки в Україні в межах дисконтно-бонусної програми ПриватБанку «Бонус Плюс» діє акція «Персональний Бонус». Для партнерів програми це означає можливість створювати власні акції з «Персональним Бонусом», а для всіх клієнтів-власників пластикових карток – отримувати підвищені бонуси. Це означає, що покупка принесе ще більше позитивних емоцій, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Достатньо зайти у вкладку «Акції» на сайті bonus.pb.ua, обрати привабливу пропозицію від конкретного магазину, зареєструватися в акції – і отримувати більше привілеїв, ніж інші покупці. Кожен власник пластикої картки ПриватБанку може зареєструватись в усіх діючих акціях без обмежень».

«Бонус Плюс» – це загальнонаціональна програма лояльності, розроблена ПриватБанком. При розрахунку картками ПриватБанку клієнт отримує частину витрачених грошей у вигляді грошових бонусів на спеціальний рахунок “Бонус Плюс” своєї картки. Накопичені бонуси можна витратити в будь-якій торговельній точці, що бере участь в програмі. Усього по Україні вже понад 44 000 торговельних точок стали партнерами банку за програмою лояльності «Бонус Плюс», у т.ч у Львівській області – понад 2 000, «Бонус Плюс» – це 550 млн гривень на бонусних рахунках клієнтів. Перелік усіх партнерів-учасників програми «Бонус Плюс»у Львівській області, умови накопичення і баланс рахунку можна дізнатися на сайті.

Ще більше інформації про актуальні акції ПриватБанку – на сайті та у соціальній мережі.