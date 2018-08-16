На трасі Київ – Чоп виявили дві вантажівки незаконної деревини

Патрульні поліцейські Львівської області виявили дві спроби перевезення незаконної деревини.

Зокрема, вночі на автодорозі Київ-Чоп, поблизу населеного пункту Гамаліївка, патрульні зупинили транспортний засіб, який перевозив деревину.

“Водій хвилювався і повідомив інспекторам, що документів на вантаж він не має. Також виявилося, що деревина без чіпів. На місце викликали слідчих Пустомитівського відділу поліції. Згодом автомобіль з деревиною доставили на арештмайданчик”, – розповіли у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Вже згодом на цій дорозі патрульні знову побачили вантажівку DAF з напівпричепом. Машина перевозила оциліндрований брус.

“Водія зупинили та попросили пред’явити документи. Коли чоловік передав патрульним документи на вантаж, між ними лежали грошові купюри. Інспектори попередили водія, що він вчиняє неправомірні дії і вони змушені викликати слідчих”, – кажуть поліцейські.

З’ясувалося, що документи не співпадають з вантажем, половина деревини нечіпована, а та, яка чіпована, не занесена в базу продукції лісового господарства.

На місці працювали слідчі Миколаївського відділу поліції.