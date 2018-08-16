На Привокзальній злодії проламали стіну кафе

Учора до поліції звернулася 66-річна львів’янка. Вона поскаржилася, що близько 02:00 невідомі люди проламали стіну у кафе на вул. Городоцькій. І викрали звідти алкоголь та тютюнові вироби

“Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетні раніше судимі 27-річний мешканець Хмельниччини та 46-річний житель Закарпатської області. Викрадене майно у них вилучено”, – повідомили у прес-службі Нацполіції.