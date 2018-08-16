На Привокзальній злодії проламали стіну кафе
Учора до поліції звернулася 66-річна львів’янка. Вона поскаржилася, що близько 02:00 невідомі люди проламали стіну у кафе на вул. Городоцькій. І викрали звідти алкоголь та тютюнові вироби
“Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетні раніше судимі 27-річний мешканець Хмельниччини та 46-річний житель Закарпатської області. Викрадене майно у них вилучено”, – повідомили у прес-службі Нацполіції.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
До того ж стало відомо, старшого із зловмисників розшукують закарпатські правоохоронці за скоєний раніше злочин.
Досудове розслідування триває та вирішують питання про обрання «гастролерам» міри запобіжного заходу.