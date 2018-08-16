Львівщина – серед рекордсменів ДПА з української мови, історії та математики

Зовнішнє незалежне оцінювання та Державні підсумкові атестації вже позаду. Тож фахівці оприлюднили офіційні результати.

Найкращими показали себе школярі із Львівської області та Києва. Вони найретельніше підготувались до української мови, історії та математики.

Натомість найнижчі показники в учнів Чернівецької та Закарпатської областей.

Гірше здали ЗНО та ДПА випускники професійно-технічних навчальних закладів. 54 % випускників ПТНЗ за ДПА з української мови отримали 1-3 бали (початковий рівень).

“Результати тестування з української мови, яким, фактично, було вперше охоплено всіх українських випускників 2018 року, свідчать про значні відмінності між навчальними досягненнями випускників закладів загальної середньої освіти та учнів (студентів, слухачів) закладів професійної (професійно-технічної) й вищої освіти”, – йдеться у повідомленні.

Загалом діти із сільських шкіл показують менші результати, ніж міські діти. Цікаво, що дівчата утричі частіше мають високі оцінки з української мови та майже удвічі – з історії України. А от математику знають приблизно на одному рівні.

Додамо, що ЗНО в Україні здавали державною мовою 93% учасників.