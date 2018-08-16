Інвестор надав Мін’юсту пропозицію щодо будівництва нового СІЗО у Львові

А на місці старого планують спорудити торгово-розважальний центр і Музей жертв політичних репресій

Міністерство юстиції отримало пропозицію інвестора щодо будівництва нового слідчого ізолятора у Львові. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заступника міністра юстиції Дениса Чернишова.

«Для реалізації інвестиційного проекту надано до Міністерства юстиції України передпроектні пропозиції, якими передбачено будівництво майнового комплексу нового слідчого ізолятора з плановим наповненням 850 місць на земельній ділянці, наданій у постійне користування державній установі «Личаківська виправна колонія (№ 30)», по вул. Шевченка, 156 у м. Львів», – зазначив Чернишов.

Відповідно до наданих розрахунків, побудувати об’єкти нового слідчого ізолятора мають протягом трьох років, а на земельній ділянці по вул. Городоцького, 20, де нині розташований СІЗО, передбачено спорудження торгово-розважального центру та Музею жертв політичних репресій, який після введення в експлуатацію на безоплатній основі передадуть місцевій громаді.

Чернишов зазначив, що нині Міністерство економічного розвитку і торгівлі разом з іншими центральними органами виконавчої влади опрацювало пропозиції та повідомило Мін’юст про підтримку будівництва нового СІЗО у Львові.

3 лютого 2017 року Мін’юст оголосив конкурс із збору передпроектних пропозицій на реалізацію інвестиційного проекту перенесення Київського (Лук’янівського) та Львівського СІЗО за межі центральних частин міст на засадах державно-приватного партнерства.